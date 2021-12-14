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  • فرنسا: على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول، و بلينكن: الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للمباحثات النووية

فرنسا: على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول، و بلينكن: الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للمباحثات النووية

Reuters

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أعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.
AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNAأعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.

الولايات المتحدة تواصل السعي للدبلوماسية مع إيران في ما يتعلق بالعودة إلى المباحثات النووية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تواصل السعي للدبلوماسية مع إيران في ما يتعلق بالعودة إلى المباحثات النووية، لأنها كانت من بين أفضل الخيارات المتاحة، فيما قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم الثلاثاء، إن على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول.

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وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، في حديثه مع الصحفيين أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن "لكننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق"، مضيفا أن "التسارع النووي الإيراني يقوض الأمن والسلام الدوليين".

ومن جهة أخرى، أشار بلينكن خلال حديثه بمؤتمر صحفي في إندونيسيا، إلى أن واشنطن تعمل بنشاط مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل.

واتهمت إيران اليوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.