سفير مغربي: "الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي المغربي فتح الطريق للسلام والاستقرار والتسامح والانسجام والتعايش"

سفير إسرائيلي: "العلاقات بين اليهود والمغرب لم تعرف أبدا أي انقطاع"

أكد سفير المملكة المغربية لدى بيرو، أمين الشودري، على أن "العلاقات بين المغرب وإسرائيل تستمد قوتها من التشبث الراسخ للجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة، والروابط المتينة التي تجمع بين هذه الجالية والملك محمد السادس، حامي المغاربة المنتسبين لكل الأديان والمعتقدات"، ومن جانبه أشار السفير الإسرائيلي لدى بيرو، عساف إشيلفيتش إلى أن "العلاقات بين اليهود والمغرب لم تعرف أبدا أي انقطاع، وذلك بفضل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع الجالية اليهودية الكبيرة من أصل مغربي بالمملكة".

جاء ذلك خلال حفل أقيم في ليما، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، بحيث أشار الشودري إلى أن "الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب "فتح الطريق لعصر من السلام، والاستقرار، والتسامح، والانسجام، والتعايش"، وفق ما أورده موقع هيسبريس نقلا عن وكالة "ماب".

ومن جهته، ذكر إيشيلفيتش أنه "خلال القرن الـ19 هاجرت جالية يهودية مغربية إلى بيرو، والأمازون، وحافظ أحفادها على أسماء أفرادها وديانتهم، وعلى مقبرة يهودية مغربية، وهو ما يشكل رمزا للعلاقات الثلاثية الجيدة بين المغرب وبيرو وإسرائيل".

وهنأ من جانبه، رئيس بلدية ميرافلوريس، لويس مولينا آرلس، المغرب وإسرائيل بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن غرس سفيري البلدين شجرتي الزيتون في هذه حديقة 'ماريا ريش' يعد شرفا كبيرا لمقاطعته، واصفا هذه المبادرة بأنها "رمز لتوطيد السلام في العالم".