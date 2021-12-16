الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية

وزارة التجارة الأميركية أضافت حوالى 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء

أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس أنها أضافت حوالى 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان "البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية".

وصرّحت الصين الخميس أنها "تعترض بشدة" على عقوبات أميركية وصفتها ب "غير البناءة"، استهدفت خمسة كيانات صينية متهمة بتسهيل تهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة.

وقرر الرئيس جو بايدن الأربعاء تشديد نظام العقوبات الأميركية ضد كيانات تنشط في مجال تجارة المخدرات الدولية في الصين، والبرازيل والمكسيك كذلك.

وتستهدف التدابير الاولى صينيا متهما بالاتجار بالمخدرات وأربع شركات صينية متهمة بالمشاركة في الإنتاج غير المشروع للفينتانيل المخصص للسوق الأميركية.

وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب الرئيس الأميركي أن بايدن "اتخذ إجراءات حاسمة لكشف وتعطيل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والحد من سلطتها" من خلال مرسومين.

في الصين، استهدفت العقوبات شخصاً يدعى تشوين فات يب بتهمة تهريب المخدرات الصناعية بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أربع شركات، هي "يوهان يوانشينغ" و"غونغشوانغ للتكنولوجيا" و"شنغهاي فاست فاين للصناعات الكيميائية" و"هيباي هوانهاو للتكنولوجيا الحيوية" و"هيباي اتون للتجارة".