وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد عقار "كزيفودي" لعلاج المصابين بوباء كورونا

يمكن استخدامه من قبل البالغين والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا ويزنون 40 كغم فما فوق.

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان، اليوم الخميس، أنها وافقت على عقار "كزيفودي Xevudy" لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا، يمكن استخدامه من قبل البالغين والمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا ويزنون 40 كغم فما فوق.

وذكر البيان أن كزيفودي هو علاج "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" مثل سابقيه، وأنه يتكون من بروتينات مصممة للارتباط ببروتين السارس لـ SARS-CoV-2 ، والذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية.

وأشارت الوكالة إلى أن العقار تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركتي غلاكسو سميث كلاين GlaxoSmithKline (GSK) و فير بيونتيكنولوجي Vir Biotechnology،

وأوصت الوكالة بالعقار الجديد الذي يعد الثالث لعلاج وباء كورونا بعد عقاري "ريغكيرونا" Regkirona و "رونابريف" Ronapreve، اللذين تمت الموافقة عليهما في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.