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الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني الخمسين للمملكة

i24news

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رئيس دولة اسرائيل، يتسحاك هرتسوغ
Hadas Parush/Flash90رئيس دولة اسرائيل، يتسحاك هرتسوغ

هنأ هرتسوغ الملك و"أشار إلى الأهمية التي يوليها للتعاون الاقتصادي بين الشعبين البحريني والاسرائيلي

هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الخميس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للمملكة و"أعرب الرئيس هرتسوغ عن أطيب تمنياته نيابة عن دولة إسرائيل بالعيد الوطني لمملكة البحرين، وأشار إلى أن هذه هي بشكل أساسي الذكرى الرسمية، حيث يمتد تاريخ المملكة إلى أبعد من ذلك بكثير".

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وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان  "تحدث الرئيس إسحاق هرتسوغ اليوم هاتفيا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وهنأ فخامة الرئيس جلالة الملك بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين".

وتابع: "شكر الملك حمد الرئيس هرتسوغ على كلماته، وأكد أن إسرائيل والبحرين لديهما الكثير من القواسم المشتركة، لا سيما رغبتهما في السلام والازدهار ونجاح المنطقة بأسرها".