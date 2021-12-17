الولايات المتحدة الأمريكيّة تشيد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب

الولايات المتحدة: "الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد"

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي صدر امس الخميس، باستراتيجية المغرب في مكافحة هذه الآفة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد" في هذا المجال، جاء هذا في تقرير نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ونوه هذا بالجهود التي تبذلها المملكة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن "الحكومة المغربية واصلت تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية، تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف".

ووفقا للتقرير "فقد ساهمت جهود المغرب في محاربة الإرهاب سنة 2020 في الحد بشكل كبير من مخاطر الأعمال الإرهابية"، مشيرا إلى أن قوات الأمن المغربية ،بتنسيق من وزارة الداخلية ، استهدفت بحزم واعتقلت ما لا يقل عن 35 شخصا. كما قامت بتفكيك سبع خلايا إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة من بينها مبان عامة وشخصيات ومواقع سياحية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "قوات الأمن المغربية وظفت جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب"، مسجلة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمل إرهابي في المغرب سنة 2020.