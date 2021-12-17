الولايات المتحدة وبريطانيا يدينان عملية القتل في الضفة الغربية

السفير البريطاني لدى اسرائيل: بريطانيا "تعارض بوضوح الهجمات الإرهابية"

ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم (الجمعة) بشدة بالاعتداء والقتل الذي وقع في الضفة الغربية يوم امس الخميس والذي قتل فيه مواطنا إسرائيليا وجرح اثنين آخرين ". وقال برايس "قلوبنا مع ضحايا هذا الهجوم وعائلاتهم".

كما ندد السفير البريطاني لدى إسرائيل، نيل ويغان، بالهجوم وقال: "أدين مقتل مواطن إسرائيلي أمس، وآمل أن يتعافى الجرحى بسرعة. ومن الواضح أننا نعارض الهجمات الإرهابية".

جاءت هذه التصريحات بعد ان قتل إسرائيلي وأصيب اثنان آخران، مساء امس الخميس، في إطلاق نار شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وعليه، تم إرسال قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة للبحث عن مطلق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دان كوخاف، هذا الصباح في مقابلة مع اذاعة الجيش الإسرائلي: "نحن في عملية مطاردة المسلحين، ويشترك فيها مقاتلين من وحدات وكتائب تعمل في الميدان بشكل منتظم إلى جانب أولئك الذين تم استدعائهم، نحن تساعد بالوسائل التكنولوجية والاستخباراتية وستستمر المطاردة حتى نقبض على القاتل".