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منظمة التعاون الإسلامي: تشيد بإقرار مجلس النواب الأمريكي قانون مكافحة الإسلاموفوبيا

i24NEWS

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ممثلو الأمة الإسلامية في صورة جماعية خلال جلسة طارئة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المكون من 57 عضوًا ، في اسطنبول ، الجمعة 22 آذار / مارس 2019.
(AP Photo/Emrah Gurel)ممثلو الأمة الإسلامية في صورة جماعية خلال جلسة طارئة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المكون من 57 عضوًا ، في اسطنبول ، الجمعة 22 آذار / مارس 2019.

"خطوة مهمة لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والتعصب والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد

اشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإقرار مجلس النواب الأمريكي، قانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولي، مؤكدة على أن "هذه الخطوة مهمة لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والتعصب والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد".

كما رحبت المنظمة بقرار إنشاء مكتب في وزارة الخارجية الأمريكية، وتعيين مبعوث خاص لمراقبة ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم، معربةً عن تطلعها إلى التعاون مع هذا المبعوث.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل توحيد الجهود لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي والوئام بين جميع الأديان.