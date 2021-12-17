3 جرعات لأقل من 5 سنوات: "فايزر" تغير خطة تطعيم الأطفال ضد وباء كورونا

تختبر الشركتان جرعة ثالثة من اللقاح في تجربة مستمرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 اشهر إلى 5 سنوات

بعد أن وجدت شركة"فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية، أن نظام الجرعتين لم يولد استجابة مناعية قوية بما فيه الكفاية لدى بعض الأطفال، أعلنت ، مساء اليوم الجمعة، عن تغيير خطة تطعيم الأطفال، بدراسة منح 3 جرعات ضد كورونا لمن هم أقل من 5 سنوات.

وقالت الشركة إن جرعتين من اللقاح ولدت استجابة مناعية قوية لدى الأطفال دون سن الثانية، مقارنة بما لوحظ في تجربة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، ولكن ليس في مجموعة من الأطفال من سن 2 إلى أقل من 5 سنوات.

وتختبر الشركتان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوبياء كورونا في تجربة مستمرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات، ويعني التغيير في بروتوكول التجربة أن الشركات لن يكون لديها بيانات لتقديمها إلى المنظمين حتى النصف الأول من عام 2022.

ومن جهتها أوضحت رئيسة أبحاث اللقاحات في شركة فايزر، كاثرين يانسن،في مؤتمر مع مستثمرين، الجمعة، إن "البيانات الخاصة بالمتغيرات، بما في ذلك أوميكرون، تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بثلاث جرعات من اللقاح قد يتمتعون بدرجة حماية أعلى من أولئك الذين حصلوا على جرعتين".

وتابعت: "قررنا تعديل كل دراسة من دراسات طب الأطفال لإدراج جرعة ثالثة في السلسلة والحصول على ترخيص لسلسلة من ثلاث جرعات بدلاً من سلسلة من جرعتين كما كان متوقعًا في الأصل".

يأتي تعليق يانسن في الوقت الذي يناقش فيه خبراء الصحة ما إذا كان يجب تعديل تعريف "التطعيم بالكامل" ليشمل حقنة معززة.