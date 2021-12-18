وزير الخارجية الأمريكي: نقف إلى جانب الشعب السوداني وندعو للمحاسبة عن استخدام القوة ضده

إطلاق الغاز المسيل للدموع على الآلاف من أنصار قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ومستقبله، قائلا: "نواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه من أجل مستقبل ديمقراطي"، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السودانيين.

وأضاف بلينكن، في تغريدة على موقع تويتر، أن بلاده تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي، مشددا على ضرورة تعزيز مؤسسات الفترة الانتقالية ورفع حالة الطوارئ في السودان، حسب موقع العين الإخبارية.

يأتي ذلك بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على الآلاف من أنصار قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، والذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم أمس الجمعة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، "وجهة إطلاق الغاز المسيل للدموع مجهولة. لم يكن هناك أي مؤشر على وجود رجال شرطة في مكان الحادث".

يشار إلى أن احتجاجات حاشدة اندلعت في أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت عقب الإعلان عن اتفاق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعاد بموجبه الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله.