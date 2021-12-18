المغرب يُجهض بالتعاون مع أمريكا مشروعا "إرهابيا لمتطرف داعشي" في مدينة سلا

تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية

أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وثيق مع قوات الأمن المغربية و بدعم من الولايات المتحدة، عنصرا متطرفا مواليا لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلا الجديدة، شمال الرباط.

وقال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المغربي في بيان “تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية.

وأضاف البيان أنّ العملية جاءت "تتويجاً لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأميركية".

وتشير الأبحاث والتحريات الأولية إلى أن المشتبه فيه قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم "داعش"، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع لعملية تفجير داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.

يشار إلى أن أجهزة الأمن المغربية، فكّكت منذ 2002 أكثر من ألفي خلية "إرهابية" وأوقفت اكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ"الإرهاب"، وفق إحصائية نشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في شباط/فبراير.