حكومة "طالبان" تتحدث عن "خطوة إيجابية" في العلاقات مع السعودية و تدعو الأمم المتحدة إلى تسليمها مقعد الممثل الدائم لأفغانستان

دعا المتحدث باسم "طالبان"، الأمم المتحدة إلى نقل منصب المندوب الدائم لأفغانستان إلى السلطات الحالية في البلاد

أكدت حكومة طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، أن وزير خارجيتها أمير خان متقي سيتوجه إلى اسلام آباد للمشاركة في مؤتمر تعقده منظمة التعاون الإسلامي لـ"مساعدة الشعب الأفغاني".

وقالت "إمارة أفغانستان الإسلامية " عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن هذا المؤتمر الذي دعت إليه السعودية وتستضيفه باكستان، يعتبر "خطوة إيجابية في العلاقات بين الحكومة الأفغانية والسعودية".

ومن جهة أخرى، دعا المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، الأمم المتحدة إلى نقل منصب المندوب الدائم لأفغانستان إلى السلطات الحالية في البلاد، لافتاً إلى أن ذلك سيُثبت "نزاهة" المنظمة الدولية.

وأضاف شاهين، عبر صفحته الشخصية في "تويتر"، إن "صدقية الأمم المتحدة مبنية على الحياد. أطلب منها إثبات حيادها عبر تسليم منصب ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة إلى الحكومة الحالية في أفغانستان، والتي تتمتّع بالسيادة والسلطة في كامل أراضي البلاد".

يُشار إلى أن "طالبان"، عندما حكمت أفغانستان للمرة الأولى بين عامَي 1996 و2001، لم يكن لديها سفير لدى الأمم المتحدة، وكانت حكومتها معترفاً بها من ثلاث دول فقط، هي السعودية والإمارات وباكستان.