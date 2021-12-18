محكمة الاستئناف الأمريكية تعيد تفويض قرار بايدن في جعل اللقاحات إلزامية على الشركات الكبيرة

شكلت الأحكام المتعارضة بين المحكمتين طعنًا محتملًا في الاستئناف في المحكمة العليا

أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية، أمس الجمعة ، تفويض إدارة بايدن بجعل اللقاحات إلزامية على الشركات الخاصة، حيث عكست قرار محكمة سابق برفض هذا التفويض، والذى من شأنه أن يؤثر على حوالى 84 مليون عامل أمريكي.

ويلغى القرار 2-1 الصادر عن لجنة من محكمة الاستئناف السادسة فى سينسيناتى قرار قاضٍ فيدرالى فى محكمة منفصلة كان قد أوقف التفويض مؤقتًا على مستوى البلاد.

وكان التفويض الصادر عن إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (Osha) سيدخل حيز التنفيذ فى 4 يناير. ومع حكم أمس الجمعة، ليس من الواضح متى سيتم تطبيق القرار، لكن البيت الأبيض قال فى بيان إنه سيحمى العمال: "خاصة وأن الولايات المتحدة تواجه متغير "أوميكرون" القابل للانتقال بشكل كبير، من المهم أن نمضى قدمًا فى متطلبات التطعيم وحماية العمال مع الإلحاح المطلوب فى هذه اللحظة ".

شكلت الأحكام المتعارضة بين المحكمتين طعنًا محتملًا في الاستئناف في المحكمة العليا من مقدمي الالتماسات في القضية - والتي تشمل خمس ولايات جمهورية بقوة بالإضافة إلى العديد من الشركات الخاصة والجماعات الدينية.

وكتبت القاضية جوليا سميث جيبونز، التى رشحها الجمهورى جورج دبليو بوش "التطعيم والفحوصات الطبية هما من الأدوات التى استخدمتها الوكالة تاريخيًا لاحتواء المرض فى مكان العمل". مشيرة إلى أن سلطة الوكالة امتدت إلى ما هو أبعد من مجرد تنظيم "القبعات الصلبة ونظارات السلامة". وقالت أن مطلب اللقاح "ليس توسعًا جديدًا لقوة الوكالة ؛ إنه تطبيق حالى للسلطة على جائحة عالمى جديد وخطير ".

وانضمت إليها فى قرار الأغلبية من قبل القاضية جين برانستيتر سترينش، المعينة من قبل باراك أوباما.

يشار إلى أنه تلقى ما يقرب من 85 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة حتى الحدود أمس الجمعة - و 72.5 بالمائة من إجمالي السكان - جرعة واحدة على الأقل من لقاح Covid-19 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.