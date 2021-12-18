الصحة العالمية: اكتشاف متحور أوميكرون في 89 دولة و تصريح متفائل طال انتظاره حول كورونا

عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشياً محلياً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بات منتشرا في 89 دولة، في حين أبدى المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، تفاؤله بعد عامين على خط المواجهة ضد وباء كورونا.

وقالت الصحة العالمية أن عدد الإصابات تضاعف خلال ما يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة أيام في المناطق التي تشهد تفشياً محلياً، مضيفة أن "أوميكرون" ينتشر على نحو سريع في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم بين السكان، لكن لم يتضح إن كان السبب هو قدرة الفيروس على مقاومة اللقاح أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معاً، حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جانب آخر، أبدى المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، تفاؤله بعد عامين على خط المواجهة ضد وباء كورونا، مؤكداً أن البشرية ستغير مسارها وتتخذ التدابير اللازمة للجم الفيروس.

وقال مايكل راين، "إنه مستقبل محتمل إذا لم نتعامل مع الفيروس بشكل صحيح"، لكنّ أضاف: "لا أرى أن هذا السيناريو الآن، أرى مستقبلاً أفضل". ويقدّر عالم الأوبئة والجراح السابق البالغ 56 عاماً، أنه إذا "أخدنا التدابير الصحية بجدية وازدادت تغطية اللقاحات" سيكون ممكنا التغلب على الجائحة. حسب وكالة فرانس برس.

وأشار إلى انعدام المساواة في اللقاحات وتسييس الجائحة والتضليل المنتشر والرفع المبكر للقيود الصحية التي ساهمت كلها في انتشار المتحوّرة دلتا، لكنه اعتبر أن العالم يمكنه أن يغير المسار، قائلا "أنا متفائل جداً لما يمكننا تحقيقه بشكل جماعي".