اختتام منتدى الحوار العسكري السنوي المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة

جرى خلال اللقاء "مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين"

أفادت وكالة الأنباء (وام) الإماراتية، أمس الجمعة، أن نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة كولين كال، ناقشا "مجموعة واسعة" من القضايا الإقليمية والدفاعية.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء "مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة"، مشيرة أنه خلال اليومين الماضيين ناقشت مجموعات العمل المختلفة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية", حسب موقع الخليج أون لاين.

ومن جانبها أكدت الولايات المتحدة الأمريكية "تثمينها للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية"، كما اتفق الجانبان "على المضي قدماً في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة".

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري المشترك السنوي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الذي عقد يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأوَّل الجاري.