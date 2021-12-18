مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: "المفاوضات مع إيران لا تسير على ما يرام"

لولايات المتحدة عبرت عن طريق وسطاء أوروبيين عن قلقها من "التقدم السريع لطهران في البرنامج النووي".

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم (الجمعة) ان المحادثات بين إيران والدول الأوروبية والولايات المتحدة "لا تسير على ما يرام، ولا يزال أمام الولايات المتحدة طريق للعودة إلى الاتفاقية".

واضاف ان الولايات المتحدة عبرت عن طريق وسطاء أوروبيين عن قلقها من "التقدم السريع لطهران في البرنامج النووي".

بالإضافة إلى ذلك، حذر مسؤول كبير في إدارة بايدن من أن "إيران قريبة جدًا من تطوير أسلحة نووية".

ومن المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لعقد سلسلة من الاجتماعات حول القضية النووية الإيرانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار ان هذه الاجتماعات جاءت على خلفية مخاوف إسرائيل من المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي يجري في فيينا.

ومن المتوقع أن يجتمع سوليفان مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الامن بني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد، ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.