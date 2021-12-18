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اردوغان ونحو مئة مسؤول إفريقي يتعهدون تعزيز التعاون خلال قمة في اسطنبول

i24NEWS - AFP

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابًا خلال حفل وضع حجر الأساس لأول جسر في "قناة اسطنبول" العملاقة الموازية لمضيق البوسفور في 26 يونيو 2021
TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابًا خلال حفل وضع حجر الأساس لأول جسر في "قناة اسطنبول" العملاقة الموازية لمضيق البوسفور في 26 يونيو 2021

هذه القمة التي افتتحت الجمعة هي الثالثة من نوعها وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع القارة الافريقية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونحو مئة مسؤول إفريقي خلال قمة جمعتهم ليومين في اسطنبول، تعزيز الروابط والتعاون في ظل تنامي استثمارات تركيا في القارة. 

والتزم اردوغان في ختام القمة السبت إرسال 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إفريقيا التي لا تزال تعاني من التأخر في الحصول على التطعيمات رغم رصد المتحورة أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا. 

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ووظفت أنقرة استثمارات كبيرة في إفريقيا في العقدين الماضيين برعاية إردوغان لتعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية أيضا، لا سيما في مجال الدفاع. 

وهذه القمة التي افتتحت الجمعة هي الثالثة من نوعها وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع القارة التي زار الرئيس التركي أكثر من ثلاثين دولة فيها.  

وكان الرئيس التركي قد جمع رجال أعمال أفارقة في منتدى اقتصادي على ضفاف البوسفور في تشرين الأول/أكتوبر، نوّه خلاله خاصة بعدم وجود ماض استعماري لتركيا في إفريقيا. 

وأعلن إردوغان في خطاب السبت أن تركيا ستسلم 15 مليون جرعة تهدف إلى وقف انتشار وباء كوفيد-19 في القارة التي تعاني من ضعف حملات التطعيم.

طور باحثون أتراك لقاحهم الخاص "توركوفاك" وتقدموا بطلب للحصول على موافقة طارئة. ووعد الرئيس التركي بتقاسم اللقاحات مع إفريقيا فور صدور الترخيص.