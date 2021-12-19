الشرطة الفرنسية: اعتقال أكثر من 50 شخصًا خلال احتفالات الجزائريين بعد الفوز بكأس العرب

نشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوزهم بلقبهم الاول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر

اعتقلت الشرطة الفرنسية، أمس السبت، 55 شخصًا خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس.

وذكر حساب شرطة باريس على توير، اليوم الأحد، فقد تم اعتقال 32 شخصًا في باريس وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية،

وألقي القبض على 23 شخصًا آخرين، في باقي أنحاء فرنسا، بينهم 14 على وجه الخصوص في روبيه، حيث احتفل قرابة ألف شخص بالفوز، فيما تجمع قرابة ألفي شخص في مدينة ليل حيث ألقت الشرطة القبض على شخصين، أما في ليون، أصيب سبعة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة واعتقل شخص واحد، وفقًا لمحافظة رون ومصدر في الشرطة.

ونشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوزهم بلقبهم الاول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.