وزير الخارجية الصيني: لا نخشى مواجهة أمريكا و تايوان ضال وسيعود إلى البيت في النهاية

التقى جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، افتراضيا بأول قمة بين الجانبين، منتصف الشهر الماضي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة لكنها ترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، مشيرا إلى أن المنافسة بين البلدين يجب أن تكون إيجابية.

وأضاف وانغ يي، في كلمة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، أن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقديرات استراتيجية" من الجانب الأمريكي، حسب موقع العين الإخبارية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصفت المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي، كما أن الولايات المتحدة تضع مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات.

والتقى جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، افتراضيا بأول قمة بين الجانبين، منتصف الشهر الماضي، في محاولة لتخفيف التوتر سياسيا واقتصاديا بين أكبر قوتين في العالم.

ومن جانب آخر، شدد وانغ يي، أن تايوان ضال وسيعود إلى البيت في نهاية المطاف وليس قطعة شطرنج يمكن اللعب بها، مؤكدا إصرار بكين على إخضاع الجزيرة لسيطرتها.

وأضاف وزير الخارجية، أن سبب التوتر الحالي هو محاولات حكومة تايوان "الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال"، وإن الولايات المتحدة ودول أخرى تحاول "استخدام تايوان للسيطرة على الصين". مشيرا أن "هذه التصرفات المنحرفة هي التي غيرت الوضع وقوضت السلام في مضيق تايوان، منتهكة ما أجمع عليه المجتمع الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية". وتابع: "من الواجب إعادة توحيد الصين، وستتوحد".

يذكر أن الصين تقول إن تايوان جزء من أراضيها، وكثفت في العامين الماضيين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة.