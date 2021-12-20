من المقرر أن يتولى المبعوث الخاص تنسيق جهود المعونة والمساعدات، وهو مفوض بمواصلة الانخراط الاقتصادي والسياسي

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأحد، عبر حسابها على تويتر، أن الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، قام بتعيين مساعده للشؤون الإنسانية طارق بخيت مبعوثا خاصا له في أفغانستان لتنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم العون الإنساني للشعب الأفغاني.

وأضافت المنظمة، أن تعيين بخيت يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية، خاصة تنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم العون الإنساني للشعب الأفغاني، مشيرة أنه من المقرر أن يتولى المبعوث الخاص تنسيق جهود المعونة والمساعدات، وهو مفوض بمواصلة الانخراط الاقتصادي والسياسي مع أفغانستان، حسب موقع العربية.

ويأتي هذا القرار في ختام أعمال الدورة 17 للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، و يعد أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/آب الفائت.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، امس الأحد، إن الوضع خطير جدا في أفغانستان، وتابع خلال الإجتماع أن مساعدة أفغانستان مسؤولية مشتركة، محذرا من أن أي كارثة في أفغانستان ستطال تداعياتها دول الجوار.

وفي نفس السياق، حث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمتة بـ الاجتماع على المشاركة الفاعلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمساعدات المستدامة لـ أفغانستان وشعبها، للحيلولة من انهيار المؤسسات الاقتصادية الأفغانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «واس» السعودية الرسمية.