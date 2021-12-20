مسؤول اسرائيلي: الاستخبارات لعبت دورًا في اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني

هيمان: إن المخابرات الإسرائيلية كان لها دور في الاغتيال الذي نفذته الولايات المتحدة لقاسم سليماني

اعترف القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء تمير هيمان، لأول مرة، بأن لإسرائيل دور في اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب مقابلة معه في مجلة مركز التراث الاستخباري، "مابات مالام"، قال هيمان إن المخابرات الإسرائيلية كان لها دور في الاغتيال الذي نفذته الولايات المتحدة. وقال هيمان في مقابلة "ان اغتيال سليماني هو انجاز، لان عدونا الاساسي في نظري هم الايرانيون". واضاف "نحن نعمل حسب احتمالية الضرر، وسليماني شخصية ذات إمكانات كبيرة للضرر بالاستقرار الإقليمي ولإسرائيل، وكان بمثابة قاطرة قطار القاعدة الإيرانية".

اللواء تمير هايمان، أوضح أن "فترة توليه هذا المنصب شهدت عمليتي تصفية هامتين، قتل في إحداها سليماني، وفي الأخرى، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بهاء أبو العطا، الذي تم اغتياله في نوفمبر 2019".

ولقي سليماني ومعه ونائب قائد “الحشد الشعبي” العراقي “أبو مهدي المهندس” مصرعهما، بالقرب من مطار “بغداد” بغارة جوية من طائرة دون طيار، في 3 من كانون الثاني/ يناير 2020