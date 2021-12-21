العواصف الرعدية تخلف دمارا بإسرائيل وبعدد من البلدان الأخرى حول العالم

تسببت قوة الرياح التي بلغت سرعتها إلى 100 كم/ساعة، في مدينة نتانيا، في اقتلاع شجرة، وسقطت على أحد المارة

اجتاحت عاصفة “الكرمل” معظم أنحاء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، واستمرار العاصفة القبرصية في ضرب شمال ووسط البلاد، كما تراكم 25 سم من الثلوج على جبل الشيخ وبحيرة طبريا بمقدار سنتيمترين.

وتم إغلاق منتجع جبل الشيخ للتزلج أمام الزوار بسبب الأمطار الغزيرة حتى إشعار آخر، وبلغت كمية الأمطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء ، إلى 37.5 ملم في القدس، و 24.7 ملم في تل أبيب، و 63.1 ملم في حيفا و 75.1 ملم في صفد. وسُجلت أعلى كمية لهطول الأمطار في بلدة عميقام في الشمال حيث بلغ هطول الأمطار 96 ملم.

وعلى خلفية العاصفة، تسببت قوة الرياح التي بلغت سرعتها إلى 100 كم/ساعة، في مدينة نتانيا، في اقتلاع شجرة، وسقطت على أحد المارة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في رأسه.

ومن جانب آخر، أدت عاصفة مطرية في مدينة اللاذقية السورية، إلى إيقاف مباراة بين فريق جبلة وضيفه الحرية القادم من مدينة حلب، ضمن منافسات الدوري السوري للشباب بكرة القدم، حسب موقع Rt عربي.

وفي العراق ضربت عاصفة ترابية، أمس الاثنين، محافظة الأنبار غربي البلاد،وتحولت سماء الأنبار إلى اللون الأحمر، بسبب العاصفة، فيما انعدم مستوى الرؤية، وتشهد المناطق الغربية للعراق، عواصف بالتزامن مع ازدياد مستوى الرياح، حسب موقع أخبار الآن.

و في الفلبين لقي ما لا يقل عن 375 شخصا حتفهم في الفلبين جراء الإعصار "راي"، الأشد الذي يضرب البلد هذه السنة، وفق حصيلة رسمية جديدة صدرت الأحد، فيما تجهد فرق الإغاثة لتوزيع المياه والمواد الغذائية في الجزر المنكوبة، حسب موقع فرنسا 24.

واجتاحت عاصفة ترابية ضخمة مليئة بالغبار الأحمر، بلدة بوليا الواقعة شمال غرب ولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث بلغت سرعة الرياح فيها 109 كيلومترات في الساعة، وأكد مكتب الأرصاد الجوية للبلدة أن الغبار نجم عن عاصفة رعدية شديدة ضرب غرب الولاية، مع تضرر جبل عيسى وبوليا وأوراندانجي من العواصف، حسب موقع العربية.

وفي نفس السياق، شهدت خطوط السكك الحديد حول العالم حالة من الشلل بسبب تساقط الثلوج، مما دعا الجهات المعنية من اللجوء لفكرة تمهيد الطرق الحديدية عن طريق كساحات إزالة الثلوج أو ما يعرف بمحراث الثلج، ففى الصين يستقل عمال السكك الحديدية مركبة لإزالة الثلوج على خط كارامي فى تاتشنغ بمنطقة شينجيانغ الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين وفي ألمانيا تقع السكك الحديدية فى أعماق الغابات الخضراء الكثيفة للجبال الوسطى المركزية بألمانيا مما جعلت سكك القطارات عرضة لتراكم الثلوج ولذا اتجه الالمان لاستخدام الكساحات لتمهيد طرق القطارات، حسب موقع اليوم السابع.