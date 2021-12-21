إسبانيا تستدعي ممثل سفارة المغرب للاحتجاج على الاتهامات الموجهة لها بخصوص كورونا

قام وزير الخارجية الإسبانية، باستدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية في مدريد، للتعبير عن احتجاج إسبانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من الاتهامات التي وجهتها وزارة الصحة المغربية، بكون سلطات مدريد "لاتحترم البروتوكلات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المتعلقة بعودة المغاربة" وبالتالي إيقاف الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا وتعويضها بالبرتغال.

قام وزير الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، باستدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية في مدريد، فريد الوهاج، للتعبير عن احتجاج إسبانيا على هذه الاتهامات الموجهة لسلطاتها، حسب صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية.

وجاء هذا الاستدعاء، بعد أن شددت وزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين، اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين بأوروبا بسبب غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا من قبل السلطات الإسبانية، ولاسيما بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم.

وأضافت الصحيفة، أن استدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية في مدريد، يأتي لكون أن السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، لم تعد بعد إلى منصبها في العاصمة الإسبانية منذ استدعائها من طرف الرباط على خلفية أزمة دخول زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي إلى إسبانيا سرا من أجل تلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا في أبريل/نيسان الماضي.

يشار إلى أن هذا التطور يُعتبر منعطف جديد في العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، بعد شهور من محاولات الأخيرة لإنهاء الأزمة الديبلوماسية وحالة الجمود الذي استمرت طويلا بين الطرفين، وقد تؤدي من جديد إلى توتر العلاقات بين الرباط ومدريد.