الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات و الاستقرار والأمن في أوروبا

ناقش المسؤولان "المعضلة" الناجمة عن "عدم رغبة كييف في احترام" اتفاقيات مينسك للسلام لعام 2015

بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في المقترحات التي قدمتها موسكو الجمعة الماضي، لتنظيم العلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، بحسب الإليزيه والكرملين.

وقال الكرملين، في بيان، إن "الرئيسين بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا". مضيفا "أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية ل موسكو من الولايات المتحدة والناتو، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في قره باغ ، كما تطرقا إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي".

وفي السياق لفت بوتين الانتباه إلى القيود التي ما زالت تخضع لها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في فرنسا، معربا عن أمله في أن "تحصل القناة على ذات فرص العمل دون أي تمييز التي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".

وفقًا للكرملين، ناقش المسؤولان "المعضلة" الناجمة عن "عدم رغبة كييف في احترام" اتفاقيات مينسك للسلام لعام 2015. وتنفيذ "إجراءات ملموسة" رهن بتنظيم "قمة جديدة على شكل النورماندي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا"، كما قال بوتين.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ألغى زيارته الرسمية لمالي بسبب الأزمة الصحية، وتعد هذه المحادثة هي الثانية في الأسبوع بعد محادثة 14 كانون الأول/ديسمبر.