تقرير: في مواجهة الصين، الولايات المتحدة ستقيم وحدة مقاتلات شبح قوية في استراليا

الوحدة العسكرية بدأ العمل فعليا العمل عليها من خلال ترميم وتحديث القواعد العسكرية في استراليا

افاد موقع "ماكو" الاسرائيلي أن وثيقة "الاولويات الاستراتيجية" لادارة بايدن والتي نشرت مؤخرا كشفت ان الولايات المتحدة ستنشئ في استراليا وحدة مقاتلات شبح قوية، في مواجهات التهديدات الصينية وفي مواجهة التهديدات المتزايدة من قبل الروس. وسيقوم سلاح الجو الامريكي بارسال أفضل مقاتلات شبح لديه، ومقاتلات حربية وقاذفات الى القواعد العسكرية في استراليا.

وفي المستند يوجد مراجعة لموارد الجيش الامريكي في العالم، وايضا طلب البنتاغون بتحديث القواعد في استراليا وفي جزيرة غوام في المحيط الهادئ، من أجل الاستعداد لسيناريو أمني أمام الصين، يشمل حرب واسعة النطاق.

ويتضح من التقرير ان اعمال البناء والتحديثات في القواعد العسكرية بدات العام الماضي، وستشمل قواعد جوية تساعد وزارة الدفاع الامريكية ادخال واخراج قوات امريكية من المنطقة بسرعة بهدف اجراء تدريبات، الانتشار او "مواجهة محتملة".

وذكر التقرير انه مع انتهاء العمل في هذه القواعد سلاح الجو الامريكي يخطط بارسال وحدة مقاتلات لهذه القواعد تضم مقاتلات الشبح تشمل طائرات حربية من طراز F-22 و F-35 وقاذفات استراتيجية من طراز B-2 وايضا القاذفة الاستراتيجية المستقبلية من طراز B-21 والموجودة الان بمراحل التطوير.

وصرحت مارة كارلين نائبة وزير للشؤون السياسية في وزارة الدفاع الامريكية "سنشهد في المستقبل القريب نشر للمقاتلات الحربية والقاذفات في استراليا"

بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان والازمة المتزايدة على الحدود مع اوكرانيا، أولت الولايات المتحدة أهمية كبيرة لتزايد التهديد الصيني في أسيا، وعمليا عرفوا المنطقة بأنها واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية الشاملة لديهم وحتى انهم وضعوا التهديد الصيني بصورة متساوية مع التهديد الروسي وحتى اعلى منه بقليل".

العدائية الصينية لتايوان واليابان الشركاء الاستراتيجيين ادت الى قيام الامريكيين بمضاعفة جاهزيتهم العسكرية في المنطقة، وكانت الولايات المتحدة واستراليا اعلنت معا عن نيتهم مضاعقة التدريبات المشتركة.