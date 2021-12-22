كورونا تهدد أنظمة أوروبا الصحية، والصحة العالمية تحذر بسبب ارتفاع الإصابات بـ "أوميكرون"

أكدت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية على الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون

دفع المتحور الجديد أوميكرون، الى فرض قيود في العديد من البلدان وصل إلى حد الإغلاق في بعض الدول، حيث بلغت حصيلة إصابات كورونا حول العالم 276 مليونا و553 ألفا و270 من بينهم 5 ملايين و384 ألفا و418 حالة وفاة، و247 مليونًا و998 ألفًا، و37 حالة تعاف، بحسب موقع "وورلدميترز" للإحصاء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية على الاستعداد لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي بات المهيمن في العديد من الدول.

تأتي تصريحات الصحة العالمية، في وقت تعيش فيه أوروبا والولايات المتحدة قلقاً من الانتشار المتزايد لمتحور أوميكرون، وزيادة أعداد الإصابات بشكل عام بفيروس كورونا، حيث أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنّ الأوضاع تثير القلق بسبب انتشار أوميكرون، لكنّه شدّد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكّدا أنّ الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في آذار/مارس 2020.

ومثّلت أوميكرون 73.2 في المئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأوَّل، بحسب بيانات نشرتها السلطات الصحية الأميركية الاثنين الماضي. وكانت تلك النسبة الأسبوع الماضي 12.6% فقط.

ومن جانبه أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الثلاثاء أنّه في مواجهة أوميكرون، ستحدّ ألمانيا من الاتّصال حتّى بين الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم، عبر حصر عدد الضيوف في احتفالات العام الجديد بعشرة، مؤكدا أنّ "الموجة الخامسة باتت على الأبواب".

وأفاد المتحدث الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، أن بلاده سجلت أمس الثلاثاء، 72 ألفاً و832 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ تفشي الوباء بالبلاد، موضحاً أن حالات الإصابة بـ متحور "أوميكرون" تمثل 20% من إجمالي الإصابات.

كذلك سجلت بريطانيا، أمس الثلاثاء، 44 وفاة و92 ألفاً و598 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 147 ألفاً و723 حالة منذ بدء الجائحة، والإصابات المؤكدة إلى 11 مليوناً و518 ألفاً و255 إصابة.

تزامنًا، سجّلت إسبانيا الثلاثاء عدد إصابات قياسيًا بكوفيد-19 على الصعيد الوطنيّ، بلغ 49823 خلال 24 ساعة، في وقتٍ يمثّل المتحوّر أوميكرون ما يقرب من نصف حالات الإصابة الجديدة، وفقا لوزارة الصحة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات (50 مليونا و565 ألفا و638 حالة)، تليها الهند (34 مليونا و752 ألفا و164 إصابة) والبرازيل (22 مليونا و213 ألفا و762 إصابة).

ومن حيث الوفيات تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا بواقع 799 ألفا و942 حالة، تليها البرازيل (617 ألفا و803 وفيات) والهند (478 ألفا و7 وفيات)، حسب موقع RT عربي.

يُذكر أنه منذ اكتشاف "أوميكرون" لأول مرة في دولة جنوب إفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، واصل المتحور الانتشار في أكثر من 70 دولة، ووصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".