استفحال كورونا في أوروبا وبريطانيا تتصدر المشهد

الصحة البريطانية: 140 شخصاً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية متأثرين بإصابتهم بكورونا

كشفت وزارة الصحة في بريطانيا اليوم الخميس، عن معطيات مقلقة في ظل تفشي متحور كورونا الجديد اوميكرون حيث بلغ عدد الإصابات اليومية مستوى غير مسبوق بتسجيله 100 ألف إصابة، وفق تقرير نشره موقع N12. وبحسب التقرير فإن 140 شخصاً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية متأثرين بإصابتهم بكورونا. هذا وأظهر بحث أجرته كلية الإمبريال كوليدج أن مخاطر دخول المستشفى بالنسبة لمصابي اوميكرون أقل بنحو 40% بالمقارنة مع متحور دلتا.

أدى الانتشار السريع للأوميكرون في المملكة المتحدة إلى زيادة قدرها 643،219 أو 59 ٪ في عدد المصابين ، وفقًا لبيانات حكومية. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية، الليلة الماضية، تقليص مدة العزل من عشرة إلى سبعة أيام للمصابين الذين أجروا اختبارين لكورونا تبين أنهما سلبيان.

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود جديدة قبل عيد الميلاد ، قائلاً إن هناك عدم يقين بشأن شدة معدلات أوميكرون والترقيد في المستشفيات. ومع ذلك ، لم يستبعد اتخاذ مزيد من الخطوات بعد العيد، إذا ساء الوضع.

وتأثرت الدول الأوروبية تباعاً جراء انتشار متحور كورونا الجديد ما دفع ببعضها الى فرض إغلاقات جزئية في خطوة لمكافحة انتشار الوباء. وأعلنت بلجيكا أنه اعتباراً من الأحد القادم سيتم إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية. كما تم الإيعاز الى إقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور، ولن يتم السماح بدخول أكثر من عميلين الى الحوانيت في وقت واحد. غير أن الحكومة لم تطرق الى قيود بخصوص حفلات الزفاف أو الجنازات أو زيارة المتاحف.

وفي هولندا، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في منتصف الشهر الجاري فرض "إغلاق" على البلاد في فترة عيد الميلاد في قرار يرمي إلى احتواء التفشي المتسارع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.

في المقابل، ستفرض السلطات الصينية الإغلاق على نحو 13 مليون شخص من سكان مدينة شيان بعد التأكد من إصابة 127 شخصًا بالفيروس. يشار الى أن الصين تستعد لاستقبال أولمبياد الألعاب الشتوية بعد شهر ونصف.