تقرير: وزير الخارجية الامريكي ناقش "التطبيع مع اسرائيل" مع الحكومة الاندونيسية

الادارة الامريكية الحالي تسعى لتوسيع الاتفاقيات الابراهيمية واقناع دول عربية واسلامية الانضمام لها

افاد موقع "والا" لاخباري نقلا عن مسؤولين اسرائيليين ان وزير الخارجية انتوني بلينكن ناقش مع وزراء في الحكومة الاندونيسية الاسبوع الماضي خلال زيارته الى جاكرتا امكانية دفع خطوات التطبيع مع اسرائيل وانضمام اندونيسيا الى الاتفاقيات الابراهيمية، وإشار المسؤولون المطلعون على فحوى المحادثات الى انه رغم ان بلينكن أثار القضية على أعلى مستوى هناك، لكنهم لا يتوقعون انفراجه فورية بالموضوع.

وتعتبر اندونيسيا اكبر دولة اسلامية في العالم، ولايوجد لديها علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل والتقدم نحو التطبيع مع اندونيسيا يمكنه ان يدفع دول اسلامية اخرى اتخاذ خطوة مشابهة. كما ان اندونيسيا يمكنها ان تكون سوق محتمل للشركات الاسرائيلية ووجهة للسياحة الاسرائيليين.

وتحاول ادارة بايدن توسيع الاتفاقيات الابراهيمية التي تم التوصل اليها خلال فترة ادارة ترامب، الادارة الحالية تحاول اقناع دول اسلامية وعربية لايوجد لديها علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل التقدم للتطبيع. مستشار الامن القومي في البيت الابيض جيك سوليفان طرح الموضوع خلال زيارته الى السعودية قبل أشهر.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس صرح لموقع "والا" وقال :"نحن دائما نحاول فحص فرص جديدة للتطبيع، لكننا نبقي مثل هذه المباحثات من وراء الابواب المغقلقة حتى الوقت المناسب". المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية رفض التعقيب على ما ورد اعلاه.

ويشار الى انه منذ استلام بايدن منصبه، اسرائيل والولايات المتحدة اجروا مباحثات حول الطرق لتوسيع الاتفاقيات الابراهيمية. مسؤولون اسرائيليون قالوا ان اندونيسيا واحدة من الدول التي تم تحديدها كهدف لمثل هذه الخطوة. مسؤول امريكي صرح للموقع ان ادارة بايدن تعمل "بهدوء لكن بصورة متواصلة" لتوسيع الاتفاقيات الابراهيمية، مشيرا الى ان الامر من الممكن ان يستغرق فترة طويلة.

مستشار الامن القومي الاسرائيلي ايال حولتا اجتمع مع وزير الدفاع في اندونيسيا فرافبو سوفيانتو خلال مؤتمر الامن في المنامة عاصمة البحرين قبل اسابيع، وجلس الاثنان واحد الى جانب الاخر خلال وليمة العشاء افتتاح المؤتمر وتحدثا مع بعض وحتى انهما تبادلا بطاقات العمل.