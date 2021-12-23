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الولايات المتحدة: الصين تساعد السعودية على انتاج أسلحة "من شأنها أن تغير موازين القوة في المنطقة"

i24NEWS

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صورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.
Russian Defense Ministry Press Service via APصورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.

صور لأقمار الصناعية تظهر أن السعودية تنتج صواريخها الباليستية بمساعدة الصين

أصدرت وكالة المخابرات الأمريكية، اليوم (الخميس)، صورًا لأقمار الصناعية تظهر أن السعودية تنتج صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، وأن هناك عمليات نقل واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين المملكة العربية السعودية والصين. 

بالإضافة إلى ذلك، كُشف معطى اكتشفته وكالة المخابرات الأمريكية في عام 2019 يقول أن السعوديين اشتروا بالفعل صواريخ باليستية مصنوعة في الصين في الماضي، على الرغم من أنهم لم ينتجوها بأنفسهم حتى الآن.

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وبحسب التقرير الذي نشر في موقع " معاريف الاسرائيلي" تم إطلاع المسؤولين الأمريكيين في العديد من الوكالات الأمريكية، وكذلك مجلس الأمن القومي، على هذا الأمر قبل بضعة أشهر وقاموا بإطلاع الرئيس بايدن وكبار المسؤولين الحكوميين.

 كان السؤال الذي برز بين المسؤولين الحكوميين هو ما إذا كان هذا يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة في المنطقة، بناءً على حقيقة أن إيران والمملكة العربية السعودية متنافسان لدودان، ومن غير المرجح أن توافق طهران على وقف إنتاج الصواريخ الباليستية إذا بدأت السعودية في الإنتاج. حتى أن المسؤولين الحكوميين قلقون من أن هذا قد يؤثر ويعقد الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

نظرًا للتوترات القائمة بين واشنطن وبكين، يقول المسؤولون الحكوميون إن "أي رد أمريكي قد يكون معقدًا بسبب الاعتبارات الدبلوماسية مع الصين ، حيث تسعى إدارة بايدن إلى محاولة وابتكار بعض القضايا ذات الأولوية القصوى، مثل المناخ والتجارة بين البلدين". ومع ذلك، يقال في واشنطن أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لا تزال مستقرة ومتينة وان البلدين شريكان استراتيجيان وسيواصلان التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك المجال العسكري ".