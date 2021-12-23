واشنطن مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع موسكو لكن بشروط

مسؤول كبير في البيت الأبيض اعلن أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير"، لكن ضمن شروط، وذلك في أول رد فعل على المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض مستعد للتفاوض بشكل ثنائي أو متعدد من خلال "عدة قنوات"، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع الاول ومكانه.

وقال "ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، (مقابل) نقاط أخرى يعلم (الروس) أننا لن نقبل بها البتة".وشدد على "وجوب أن يقوم أي حوار على مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تطرح مخاوفنا أيضا على الطاولة".

واكد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن والامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ أن "التحالف (العسكري) يبقى مستعدا لاجراء حوار بناء مع روسيا"، وفق ما أورد بيان نشره الجانب الاميركي الخميس بعد مشاورات بين الرجلين.

من جهته، تابع المسؤول في البيت الابيض "نواصل من كثب متابعة التحركات المقلقة للقوات الروسية وعمليات الانتشار على الحدود مع أوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون في الوقت نفسه لفرض "عقوبات شديدة" في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.