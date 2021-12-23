رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، يتحدث الليلة (الخميس)، مع مستشار النمسا، كارل نامر.

تحدث رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الليلة (الخميس)، مع مستشار النمسا ، كارل نهامر في محادثة هي الاولى من نوعها بين الطرفين.

وتمنى رئيس الحكومة للمستشار نجاحًا كبيرًا بمناسبة توليه منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وشكر رئيس الوزراء بينيت المستشار نيابة عن دولة إسرائيل على دعم النمسا لإسرائيل على الساحة الدولية، كما تبادل الطرفان الانطباعات والأفكار فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.

وذكر الاثنان أنهما يعتزمان الاستمرار في الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين. ودعا رئيس الوزراء المستشار لزيارة إسرائيل، عندما يسمح الظروف بذلك.