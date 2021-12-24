الرئيس الروسي: "إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير"

"الإساءة للنبي محمد، ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير وسيكون لدينا مستقبل حزين"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الإساءة للنبي محمد، ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية ليست حرية تعبير وسيكون لدينا مستقبل حزين وبائس إذا لم نوقف تلك الإساءات ونصححها" ومن جهته رحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بتصريحات بوتين "يجب علينا نحن المسلمين، وخاصة الزعماء المسلمين، إيصال هذه الرسالة إلى زعماء العالم غير الإسلامي لمواجهة معاداة الإسلام".

وكان بوتين قد قال خلال المؤتمر الصحفي السنوي، الذي عقده أمس الخميس، إن"بعضهم ينتهك الدين ومشاعر ملايين المسلمين". وأضاف "للحرية حدود ويجب أن تحترم كل ما هو حولك".

وردا على سؤال عنما هو الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد و"حق الفنان في التعبير؟"، تساءل بوتين بشأن ما إذا كانت هناك أي علاقة بين تنزيل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر على موقع "الفوج الخالد" المكرس للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وحرية الإبداع، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأشار بوتين إلى الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف في السابع من يناير/كانون الثاني قبل سنوات مقر مجلة "شارلي إبدو" في باريس بعد نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مشددا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.