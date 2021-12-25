روسيا تنهي المناورات قرب أوكرانيا وفي جنوب البلاد

الغرب يتهم روسيا منذ أكثر من شهر بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن عودة أكثر من عشرة آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهرا في جنوب البلاد، خاصة بالقرب من الحدود الأوكرانية، في ذروة التوتر بين موسكو والغرب، ولم يحدد الجيش الروسي في بيانه القواعد التي عاد منها الجنود.

وأكدت الوزارة أن مناورات "التدريب القتالي" جرت في عدة مواقع عسكرية في، مناطق روسية مثل فولغوغراد وروستوف وكراسنودار وشبه جزيرة القرم التي ضمتها، وهي مناطق مجاورة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن التدريبات أجريت كذلك في الأراضي الروسية البعيدة عن الحدود الأوكرانية، في ستافوروبول وأستراخان وشمال القوقاز، كما في أرمينيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتابعت الوزارة أنه "من أجل ضمان حالة التأهب القصوى خلال احتفالات نهاية العام في المواقع العسكرية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، سيتم تخصيص وحدات حراسة وتعزيزات وقوات لمواجهة أي حالات طارئة محتملة".

يشار إلى أن الغرب يتهم روسيا منذ أكثر من شهر بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، وصعّد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب متهما بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة.

ويذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو، شهدت توترا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وبدء الحرب بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.