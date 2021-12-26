ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس الحكومة المغربية ويبحثان سبل تعزيز مختلف جوانب التعاون

استعرضا الجانبان، "الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس السبت، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش وبحث الجانبان سبل تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة في مجالي الاستثمار والاقتصاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (وام) الإماراتية .

وتطرق ولي عهد أبوظبي ورئيس الحكومة المغربية، إلى "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الدولتين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصةً الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين" ، كما تطرق الشيخ محمد بن زايدو أخنوش إلى معرض “إكسبو 2020 دبي” وأهمية حضور الدول العربية التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث ابتكاراتها التي تخدم مستقبل البشرية وتحسن جودة حياة المجتمعات.

كما استعرضا الجانبان، "الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وفي نفس السياق، نقل أخنوش تحيات الملك محمد السادس إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد وتمنياته لهما دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

ومن جهته، حمل ولي عهد أبوظبي رئيسَ الحكومة أطيب تحياته إلى الملك محمد السادس، معرباً عن تمنياته دوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية في ظل قيادته الحكيمة.

يشار إلى أن اللقاء حضره الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد تحسناً كبيراً مؤخراً، حيث تعلن أبوظبي دعم الرباط في عدد من الملفات، كما يشترك البلدان في علاقات تطبيع مع "إسرائيل"، بدأتها الإمارات في أغسطس/آب 2020، تبعها المغرب في ديسمبر/كانون الأوَّل من العام نفسه.