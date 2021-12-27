استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ومصدر مقرب من الفريق الإيراني: لن نكون "أسری لمواعيد نهائية مصطنعة"

إيران أعلنت أن فريقها للتفاوض جاهز لمهمته بكل قوة، وسيبقى في المدينة طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات

تستأنف في فيينا اليوم الاثنين الجولة الثامنة من المفاوضات النووية الإيرانية، بعد نحو 10 أيام من انتهاء الجولة السابعة دون إحراز أي تقدم.

وقال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة إرنا ،"لا توجد حالة طوارئ بالنسبة لنا في المفاوضات ولن نكون أسری لمواعيد نهائية مصطنعة". حسب موقع إيران اينترناشونال.

وجاءت تصريحات هذا المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني تعليقًا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى حددت مهلة وراء الكواليس لمحادثات فيينا، وهي ليست بعيدة.

ومن جانب آخر، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن إيران أعلنت أن فريقها للتفاوض جاهز لمهمته بكل قوة، وسيبقى في المدينة طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات مضيفة نقلا عن مصدر مسؤول، استعداد طهران للمضي قدماً في المفاوضات إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للتركيز على الحوار الموضوعي، وأن إيران ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، وأن التقدم في الجولة القادمة يعتمد على نهج الدول الأخرى المشاركة في محادثات فيينا، حسب موقع العربية.

ويحاول المفاوضون العثور على سبيل لجعل إيران والولايات المتحدة توقعان مجددا على اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة " الذي يرجع لعام 2015، والذي وافقت بموجبه الولايات المتحدة وخمس دول أخرى على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف مسعاها لامتلاك أسلحة نووية.

يشار إلى أن الجولة السابقة من المفاوضات انتهت في منتصف ديسمبر/كانون أول الجاري دون إحراز تقدم ملحوظ.

ويذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات، ما استغلته إيران لخرق الاتفاقيات النووية المختلفة الموضوعة لمنعها من تطوير أسلحة نووية.