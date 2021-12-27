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لابيد ولافروف يناقشان "اعادة حقوق الملكية لمواقع تاريخية باسرائيل لروسيا"

i24news

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليسار) يلتقي بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في موسكو في 9 سبتمبر 2021.
Alexander Nemenov/Pool/AFPوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليسار) يلتقي بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في موسكو في 9 سبتمبر 2021.

الوزيران اقرا بالمكالمة الهاتفية العمل على ترتيب اجتماع بينهما بأقرب وقت ممكن

أجرى وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقشا خلالها "مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع الاقليمية الملحة".وبحسب تغريدة ليائير لابيد ذكرت أن الجانبان أقرا العمل على ترتيب اجتماع بينهما بأقرب وقت ممكن وبالتناسب مع قيود كورونا. 

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وكان من المفترض قبل شهر ان يزور لافروف اسرائيل في اطار جولة خاصة في الشرق الاوسط، لكنه الغى زيارته في الدقيقة الاخيرة.  

بيان وزارة الخارجية الروسية أشار الى أن الجانبان ناقشا بالمكالمة الهاتفية ايضا اعادة حقوق الملكية للمواقع التاريخية الروسية في اسرائيل الى موسكو، كما ناقشا ايضا تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. 

وذكر البيان بحسب روسيا اليوم ان الوزيران نسقا الخطوات بمواصلة "تطوير التعاون على الساحة الدولية ، بما في ذلك التصدي الصارم لمحاولات إعطاء الطابع البطولي للنازية ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية". 