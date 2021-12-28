الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة الروسية موسكو في مطلع العام المقبل 2022.

أعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي اليوم الثلاثاء ان رئيس الجمهورية الايرانية، إبراهيم رئيسي سيزور روسيا مطلع العام الميلادي الجديد.

وبجسب ما نشرت وكالة ارنا الايرانية، إن زيارة الرئيس رئيسي الى روسيا التي يقوم بها مطلع العام2022 تأتي بدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وتماشيًا مع التفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

وتابع المتحدث الحكومي: ان هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوطيد وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة وبالتركيز على التعاون التجاري والاقتصادي.