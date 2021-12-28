محادثات أميركية روسية بشأن الأمن والأزمة الأوكرانية الشهر المقبل

الولايات المتّحدة ستعقد محادثات مع روسيا في العاشر من كانون الثاني/يناير

تجري الولايات المتّحدة وروسيا في كانون الثاني/يناير المقبل في جنيف محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية، بعدما قدّمت موسكو لائحة مطالب تشمل وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة فرانس برس إنّ الولايات المتّحدة ستعقد محادثات مع روسيا في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء الموعد مشيرا إلى أن المحادثات ستجري في جنيف، حيث عقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أول قمة بينهما في حزيران/يونيو.

ويصر الكرملين على أن الغرب وحلف الأطلسي يقتربان بدرجة خطيرة من حدود روسيا. وقدّمت موسكو الشهر الجاري قائمة مطالب أمنية واسعة إلى الغرب تفيد بأن على حلف الأطلسي ألا يضم أعضاء جدد وعليه أن يسعى إلى منع الولايات المتحدة من إقامة قواعد جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي "تتطلع الولايات المتحدة للانخراط مع روسيا"، مضيفا "عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، خصوصا نشاطات روسيا".

ومن المتوقّع أن يشكّل الملف الأوكراني محور المحادثات المرتقبة بين روسيا وكلّ من حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.