تركيا وقطر تنتظران موافقة طالبان لتشغيل 5 مطارات أفغانية بينها "كابول"

تشاوش أوغلو: "توجهت فرقنا إلى كابول لتقديم اقتراحاتنا، وسيكمل أصدقاؤنا في الدوحة المباحثات"

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة طالبان، بشأن التشغيل المشترك مع قطر لـ5 مطارات في أفغانستان، مشيرا إلى أنه تم توقيع "مذكرة تفاهم" في الدوحة في وقت سابق من الشهر الحالي، تشمل إدارة مطار كابول وأربعة مطارات أخرى في أفغانستان.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق حتى تسمح الحركة لمشغل أجنبي موثوق به بتأمين صالة المطار، بينما تقوم طالبان بتأمين محيطه،. مؤكدا "توجهت فرقنا إلى كابول لتقديم اقتراحاتنا، وسيكمل أصدقاؤنا في الدوحة المباحثات". حسب موقع العين الإخبارية.

وتابع أوغلو، "من الطبيعي أن تقدم دول مختلفة المساعدة في هذه العملية إدارة طالبان أعلنت أنها ستتلقى اقتراحات من دول مختلفة"، في حين أنه لم يكشف المسؤولون الأتراك والقطريون تفاصيل كثيرة عن مذكرة التفاهم، رافضين تسمية الشركات التي ستشارك في إدارة المطارات.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن الإمارات العربية المتحدة التي كانت تديرُ الجزء المدني من مطار كابول قبل وصول طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس، مهتمة أيضاً بالانضمام إلى شركات الطيران التركية والقطرية في عملية إدارة المطارات، مشيرا الى أن المسألة نوقشت خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لأنقرة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال تشاوش أوغلو “قالوا إننا قد نستطيع التنسيق بشكل ثلاثي لكن لم يكن هناك أي اقتراح ملموس”، وأضاف “لم نقدم لهم أي اقتراح أيضاً، لكن مسألة تشغيل المطار لفترة وجيزة عُرضت على جدول الأعمال”.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة النقل في حكومة طالبان، إمام الدين أحمدي، رداً على التكهنات المتزايدة باحتمال قرب التوصل إلى اتفاق وشيك: "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد"، كما رفضت حركة طالبان العرض التركي بتوفير الحماية الأمنية لمطار كابول، الذي يؤمّن طريقاً للمدنيين الراغبين في مغادرة البلاد، إلى جانب كونه بوابة وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.