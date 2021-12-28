لبنان : إطلاق مشروع صيانة خط الغاز العربي لاستقبال الغاز الطبيعي من مصر

"الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن (من الغاز الطبيعي) تؤمن 450 ميغاوات"

أطلق لبنان، يوم الثلاثاء، إطلاق مشروع صيانة خط الغاز العربي في طرابلس من قبل شركة "تي.جي.إس" المصرية، وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن اتفاقية الغاز مع مصر سترفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و 12 ساعة يوميا، فيما تعاني البلاد حاليا أزمة انقطاع بالكهرباء لأكثر من 20 ساعة في اليوم.

وأضاف الوزير اللبناني: "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن (من الغاز الطبيعي) تؤمن 450 ميغاوات". معرب عن شكره لـ "القائمين على المشروع، والمجتمع الدولي الذي سهل وصوله إلى خواتيمه، بعد مراعاتهم الوضع الاقتصادي للبنان بعيدا عن قانون قيصر" الأمريكي لمعاقبة النظام السوري، حسب وكالة الاناضول التركية

ومن جانبه تمنى رئيس شركة "تي جي أس" المصرية هشام رضوان "إنجاز الأعمال الفنية والتقنية من الجانب اللبناني في مدة أقصاها مارس/آذار المقبل".

وكان قد اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

يشار إلى أن لبنان يعاني منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

ويذكر أن أزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.