إغلاق ست ممثليات ديبلوماسية اسرائيلية في العالم بسبب اوميكرون

السفارات والممثليات اغلقت بعد انتشار عدوى بين العاملين هناك ودخول عدد كبير موظفين الى الحجر الصحي

أفاد موقع "واينت" الاخباري ان ست ممثليات ديبلوماسية اسرائيلية في امريكا الشمالية، امريكا اللاتينية وافريقيا اغلقت خلال الايام الاخيرة بسبب القفزة بعدد الاصابات بالمتحور اوميكرون وتعليمات الحجر الصحي المشددة. من بين الممثليات التي تم اغلاقها هناك :الممثيلة في اثيوبيا، القنصلية في لوس انجلوس والتي انتشرت العدوى بين إفراد الامن فيها، وفي السفارة بالبيرو وانغولا وغيرها.

وبحسب التقرير، فالقنصلية العامة في نيويورك سجلت حتى الان عددا كبيرا من الاصابات بلغ 14 اصابة- بينهم القنصل العام آساف زامير، في المقابل ان القنصلية في واشنطن انتقلت الى العمل جزئيا من البيت بالاقسام التي بها وصول الموظفين الى المكتب ليس ضروريا. القرار لاغلاق الممثليات اتخذ بشكل اساسي بسبب كثرة المصابين، وايضا لأن عددا كبيرا من العاملين بينهم متطعمين كانوا بحجر صحي ولم يتمكنوا من الوصول الى العمل، كما سجلت ايضا عدوى بين الكبسولات ولم يكن مفر الا بوقف نشاط الممثليات.

وبحسب الموقع ، فان جميع السفارات الاسرائيلية في الدول المصنفة حمراء انتقلت للعمل بحسب نشاط الكبسولات، ايضا في مقر وزارة الخارجية بمدينة القدس انتقلوا الى العمل بتنسيق العمل المقسم والعاملين في المكتب يمكثون 70% من الوقت. ورغم ان الحكومة اعلنت عن الانتقال الى نظام العمل 50% من البيت. تم استثناء وزارة الخارجية من هذا التوجيه لأنها تعمل كمقر لـ108 ممثلية في أنحاء العالم وهي تستمر بتقديم الخدمات.