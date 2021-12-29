الولايات المتحدة تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

اسرائيل ستطلب من الاميركيين ربط فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية من محكمة الجنايات في لاهاي

جمدت الإدارة الأمريكية خطتها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، لكنها تدرس الان إمكانية تعويض الفلسطينيين من خلال إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في سبتمبر 2018.

وتقول مصادر دبلوماسية لموقع "واينت" الاسرائيلي إن الإدارة الأمريكية تؤجل القرار الخاص بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس على الأقل إلى ما بعد تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة في إسرائيل، على الرغم من أن تشكيل الحكومة لن يتغير حتى ذلك الحين، لذلك من المرجح أن تستمر إسرائيل في معارضة ذلك. لأن اسرائيل حذرت الأمريكيين من أن إعادة فتح القنصلية قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.

وأغلقت المكاتب احتجاجًا على أن السلطة الفلسطينية رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعدم تعاونها مع صفقة القرن الخاصة بترامب.

الأمريكيون يفحصون كيفية تعويض الفلسطينيين ويفكرون في إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، قرار كهذا مسؤولية أميركية حصرية وهم لا يحتاجون إلى موافقة إسرائيل.

ويذكر ان فتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يخضع لقرار وزارة الخارجية، وهذا لا يتطلب أمرًا رئاسيًا، بل إشعارًا من وزارة الخارجية فقط كما أن موافقة الكونجرس ليست مطلوبة.

،قال مسؤول اسرائيلي كبير ان "افتتاح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ليس كارثة كبرى بالنسبة لنا، لكن اسرائيل ستطلب من الاميركيين ربط فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية من محكمة الجنايات في لاهاي".