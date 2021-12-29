بريطانيا، فرنسا وألمانيا: "لم يتبق سوى أسابيع للوصول لإتفاق نوويّ"

الجولة الثامنة من المحادثات النووية تدخل يومها الثاني في فيينا، التفاؤل الحذر واضح على الجانبين

في بيان رسمي، حذرت دول المجموعة الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة، ألمانيا وفرنسا) ليلة امس (الثلاثاء) من أن "أمامنا أسابيع وليس أشهر للتوصل إلى اتفاق مع ايران".

وغرد السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في خضم المفاوضات: "اليوم، عقد فريق العمل النووي اجتماعًا مفيدًا نرى فيه تقدمًا جديًا، تمت مناقشة رفع العقوبات على ايران في أماكن غير رسمية".

وفي وقت سابق، علّق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ما يجري في النمسا، قائلًا: إن "المحادثات في فيينا تتقدم بشكل جيد ونحن مصممون على التفاوض على نقاط الخلاف". لكن هناك بعض التوتر في قصر كوبرغ حيث تجري المباحثات، في ظل حقيقة أن الساعة الرملية تنفد ومن الصعب ضمان إجراء جولة أخرى في حالة فشل الجولة الحالية.

امّا الولايات المتحدة فقد ترى ان هناك تقدمًا محتملًا في المفاوضات مع ايران، لكنها انضمت الى المفاوضين الأوروبيين في التشديد على الحاجة الملحة لتقليص البرنامج النووي الايراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس للصحافيين في واشنطن "قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع الذي تم احرازه".

وأضاف "لكن بطريقة او بأخرى من المبكر القول الى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا. على الأقل نعتقد أن أي تقدم تحقق لا يرقى الى خطى ايران النووية المتسارعة".

واستؤنفت الإثنين المفاوضات في فيينا في محاولة جديدة لإحراز تقدم بهدف إحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 الذي يكبح نشاطات ايرانية النووية مقابل رفع العقوبات عنها. وكان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب احاديا عام 2018 من الاتفاق الذي يسمى رسميا "خطة العمل الشاملة المشتركة"، معيدا فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.