منظمة الصحة العالمية: "تسونامي" من الإصابات بوباء كورونا سيقود أنظمة الصحة نحو الانهيار

"الخطورة التي تمثلها متحورة أوميكرون السريعة الانتشار لا تزال عالية جدا"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن الإصابات بالمتحورتين "أوميكرون"، و "دلتا" من وباء كورونا، التي شبهتها بأنها "تسونامي"، ستتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية.

وقال أمين عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي، "أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونها أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا" مضيفا أن ذلك "يمثل عبئا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار".

كما أعلنت المنظمة اليوم أن "الخطورة التي تمثلها متحورة أوميكرون السريعة الانتشار لا تزال عالية جدا، وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بوباء كورونا بنسبة 11 بالمئة عالميا الأسبوع الماضي.

وأكدت المنظمة أن "أوميكرون وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحورة دلتا المهيمنة سابقا"، وفق تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي العالمي.