الخارجية الأمريكية : واشنطن "لم تغير مواقفها المبدئية" بشأن الاتفاق النووي الإيراني

"واشنطن تريد من أطراف المحادثات السعي بشكل بناء وثابت من أجل التقدم في المفاوضات"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، أمس الثلاثاء، أن واشنطن "لم تغير مواقفها المبدئية" بشأن إيران، قائلا "نعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات فيينا الرامية لإنقاذ اتفاق إيران النووي لعام 2015 وذلك بعد استئناف المحادثات غير المباشرة الإثنين الماضي".

وأضاف برايس في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، أن الولايات المتحدة لم تلحظ بعد شعورا كافيا "بالإلحاح من جانب إيران" مشيرا إلى "أن واشنطن تريد من أطراف المحادثات السعي بشكل بناء وثابت من أجل التقدم في المفاوضات"، حسب وكالة الاناضول التركية

وكان مفاوضون أوروبيون قد أكدوا أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية على هامش الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي إن "أطراف الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 "أمامهم أسابيع وليس أشهر لإنقاذ الاتفاق"

يشار إلى أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني استأنفت الإثنين الماضي، و تركز على التفاوض حول وثيقة مشتركة جديدة بين إيران والقوى الدولية، كما تهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

ويذكر أن طهران تصر على رفع كامل للعقوبات الأمريكية قبل أن تعود لالتزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو/ تموز 2015.