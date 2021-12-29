البيت الأبيض: بايدن وبوتين سيتحدثان هاتفيا غدا الخميس

أكد البيت الأبيض أن واشنطن ما زالت "قلقة جدًا" إزاء وجود قوات روسية على حدود أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخططان لإجراء اتصال هاتفي غدا الخميس، للتحدث بشأن "عدد من المواضيع"، في وقت تجري فيه استعدادات لإجراء محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر المقبل.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن ما زالت "قلقة جدًا" إزاء وجود قوات روسية على حدود أوكرانيا، مضيفا أن بايدن سيعرض على بوتين "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر مع أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالات روسية: "بالفعل تم التخطيط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد". كما ذكرت من جانبها المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إيميلي هورن، متحدثة لقناة "CNN"، أن بايدن ينوي التحدث مع بوتين غدا "لأنه يعتقد أنه لا يمكن لأي شيء أن يستبدل الحوار المباشر بين الزعماء". حسب موقع RT عربي.

وكان قد عقد الرئيسان محادثات افتراضية في 7 ديسمبر/كانون الأوَّل عبر الإنترنت، استمرت ساعتين حول أوكرانيا، ونزاعات أخرى، وذلك في اتصال بالفيديو حول العلاقات الأمريكية الروسية التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة قبل أكثر من 30 عاما.

يشار إلى أن الإجتماع يأتي بعد أن عرضت روسيا مقترحات على الولايات المتحدة تضمنت دعوات بعدم توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا أو إقامة قواعد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.