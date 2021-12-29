الولايات المتحدة تقوم بتعيين مبعوثة خاصة للدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية

لفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تريد "أفغانستان سلمية ومستقرة وآمنة، حيث يمكن لجميع الأفغان العيش برخاء"

قامت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتعيين مبعوثة خاصة للمرأة الأفغانية، وهي مسالة قالت الإدارة الأميركية إنها تمثل أولوية منذ سيطرة طالبان على البلاد.

وأكد وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن، أنه ستصبح رينا أميري، وهي أميركية ولدت في أفغانستان وعملت في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، المبعوثة الخاصة للرئيس جو بايدن لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، مشيرا في بيان إلى أن أميري "بصفتها مبعوثة خاصة، ستعمل على سلسلة من القضايا الحساسة بالنسبة لي وللإدارة الأميركية وللأمن القومي الأميركي، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين المعرضين للخطر على اختلافهم".

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تريد "أفغانستان سلمية ومستقرة وآمنة، حيث يمكن لجميع الأفغان العيش برخاء". رغم أن بلاده أعلنت الانسحاب من أفغانستان حوالي ستة أشهر

يشار إلى أن طالبان تعهدت بأن تحكم بطريقة أقل قمعية مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996-2001). لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الخدمة العامة ومحرومات من التعليم الثانوي، وذلك في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي، كما أصدرت طالبان توصيات تطالب السائقين بعدم السماح للنساء بركوب سيارتهم لمسافات طويلة إذا لم يكن برفقة ذكر.

ويذكر أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت من أن أفغانستان تواجه "موجة جوع متنامية" ستعصف بها خلال الشتاء الحالي، مشيرة إلى أن 22 مليون أفغاني سيواجهون نقصا "حادا" في الغذاء.