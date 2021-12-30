الخارجية الامريكية ترحب باستضافة غانتس للرئيس الفلسطيني بمنزله في اسرئيل

الخارجية الامريكية ترحب بالاجتماع الغير عادي بين رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الامن الاسرائيلي

رحبت وزارة الخارجية الامريكية أمس الاربعاء استضافة وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس في منزله في "روش هعاين" رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وذكر في البيان الصادر عن الخارجية "مسرورون جدا من وزير الامن".

وقال البيان "نأمل أن خطوات بناء الثقة التي تمت مناقشتها بأن تدفع الزخم لدفع الحرية، الامن والازدهار للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء في عام 2022".

اللقاء الغير عادي بين غانتس وابو مازن جرى مساء الثلاثاء في روش هعاين وسط الاسرائيل، وتحدث الجانبان على مدار ساعتين ونصف بحضور طواقم من قبل الجانبين ، وتحدثا خلالها لفترة بشكل شخصي، الاجتماع تم تنسيقه مع ديوان رئيس الحكومة نفتالي بينيت والذي أعطى الضوء الاخضر للعملية. الوزير الفلسطيني حسين الشيخ الذي شارك في الاجتماع قال ان الهدف كان ايجاد مسار سياسي وشكل "فرصة أخيرة قبل الوصول الى طريق مسدود وانفجار".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب وزير الامن ذكر ان غانتس أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية انه ينوي الاستمرار بدفع خطوات بناء ثقة في المجال الاقتصادي والمدني، كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعهما في رام الله في آب/اغسطس الماضي، وشدد البيان على المصلحة المشتركة بتعزيزالتنسيق الامني والحفاظ على الاستقرار الامني".