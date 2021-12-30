لابيد يجري مقابلات عن "التهديد الايراني" لـ25 دولة في انحاء العالم

المقابلات نشرت في 15 لغة وظهرت المقابلة في ابرز الصحف الرئيسية في هذه الدول

اجرى وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد مقابلات لـ25 وسيلة اعلامية مختلفة في انحاء العالم على خلفية استئناف المحادثات النووية بين الدول العظمى وايران في فيينا، في المقابلات نقل لابيد رسالة واحدة مفادها ان "اسرائيل ستؤيد اتفاقا نوويا مع ايران ان كانت صفقة جيدة" وشدد لابيد :"يجب علينا ان نضع تهديدا عسكريا ذي مصداقية على الطاولة"، الوسائل الاعلامية التي اجرى معها لابيد المقابلات تشمل نيويورك تايمز في الولايات المتحدة، تلغراف في بريطانيا، لا رفوبليكا في ايطاليا، الموندو في اسبانيا، تايمز في الهند وغلوبس تايمز في الصين.

وفي خضم المقابلات تحدث لابيد مع 25 وسيلة اعلامية وتصريحاته ترجمت الى 15 لغة : اليابانية ، والكورية ، والإنجليزية ، واليونانية ، والإسبانية ، والإيطالية ، والتشيكية ، والبرتغالية ، والصربية ، والألمانية ، والروسية ، والسويدية ، والفرنسية ، والصينية، العربية. كما اجرى لابيد المقابلات مع الصحف الكبرى في اليابان والبحرين وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند واليونان والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وصربيا والبرازيل وقبرص وروسيا والإمارات العربية المتحدة والسويد والمكسيك والأرجنتين والسنغال والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها.

وصرح لابيد خلال المقابلات ان "ايران نووية هي تهديد عالمي" وفي المقابلة مع الصحيفة الارجنتينية اضاف :"ايران أكبر داعم للارهاب في العالم" وفي البحرين قال ان "ايران هي تهديد لكل العالم، ونحن سندافع عن أنفسنا".

مع ذلك افاد موقع "واينت" الاسرائيلي انه ليس في كل المواقع أخذوا تصريحاته عن ايران كعنوان مركزي، في الهند اهتموا أكثر بتصريحاته ان العلاقات بين اسرائيل والهند هي أبعد من كونها مجرد علاقات وثيقة، وفي الامارات اهتموا أكثر بتصريحاته انه ينبغي زيادة الاستثمار المشترك بين الامارات واسرائيل.

وفي المقابلة مع الصحيفة الاسترالية قال لابيد ان اسرائيل مهتمة للغاية بتقوية العلاقات الامنية مع استراليا. في الصين تم اقتباس لابيد وهو يقول إن "رؤيتنا الشاملة هي خلق استراتيجية ديبلوماسية ايجابية وفاعلة" وفي المقابلة في روسيا قال لابيد ان "روسيا هي احدى الشركاء الاهم لدولتنا" في البرازيل اشاد بمعارضة البرازيل التمييز ضد اسرائيل. في المقابلة في السنغال عبر لابيد عن أمله بزيادة العلاقات التجارية مع اسرائيل، وفي المقابلة للصحيفة القبرصية طالب بتوسيع التعاون.

لابيد طالب خلال المقابلات بتمرير رسالة مركزية مفادها إنه من المهم للعالم أن يعرف ان ايران هي ليست مشكلة اسرائيل فقط- وانه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف البرنامج النووي الايراني، وقال لابيد "الرسالة ستصل الى ملايين الناس- في طوكيو، سيؤول، وفي ستوكهولم، في بكين، باريس ، روما، وبرلين ، وبلغراد، وبراغ، ولشبونة والمنامة ولندن. وزارة الخارجية ترجمت هذه الرسالة لكل اللغات وتحرص على ان يفهموا في كل مكان الخطر الكبير لايران نووية".