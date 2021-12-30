تقرير: وزيرا خارجية اسرائيل والسعودية يشاركان بلقاء افتراضي للخارجية الامريكية

الاجتماع اقيم عبر الفيديو استضافته الخارجية الامريكية وتمحور حول انتشار المتحور "اوميكرون"

افادت شبكة "سي ان ان" الامريكية ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن كان استضاف الاسبوع الماضي اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو بمشاركة وزراء خارجية لعدد من الدول حول متحور فيروس كورونا "اوميكرون" والذي شمل مشاركة وزراء خارجية اسرائيل والسعودية.

وتعتبر مشاركة اسرائيل والسعودية معا في مثل هذه الاجتماعات نادرة وغير اعتيادية نظرا لأنه لا تربطهما علاقات ديبلوماسية رسمية.

وبحسب التقرير لم تعلن السعودية ولا اي دولة أخرى عن مشاركة المملكة في الاجتماع، لكن مسؤولا سعوديا صرح لشبكة "سي ان ان" ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين.

البيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية قال ان بلينكن تحدث من "عدة وزراء خارجية في الاجتماع" دون ان يحدد الدول التي ينتمي اليها الوزراء ، بينما تطرق وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد في تغريدة ان المكالمة التي اجريت الثلاثاء 21 كانون أول/ديسمبر وقال ان انها كانت بمشاركة وزراء خارجية اليابان والهند والمكسيك واستراليا والمانيا ودولا أخرى دون الاشارة الى المملكة العربية السعودية.

وذكرت "سي ان ان" انها لم تتلق اي جواب من الخارجية الامريكية حول المشاركة السعودية في اللقاء الافتراضي، وأحالتهم الى السعوديين للاجابة على ذلك.